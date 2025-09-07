Uşak’ta Araç Bariyerlere Çarptı, Yaralılar Var

UYUŞMAZLIK SONUCU KAZA

Uşak’ta bariyerlere çarpan hafif ticari araç nedeniyle 4 kişi yaralandı. İzmir-Uşak kara yolunda sefer yapan A.G. (50) yönetimindeki 26 EF 609 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü A.G. ile birlikte araçta bulunan F.G. (52), M.G. (24) ve K.G. (17) kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.