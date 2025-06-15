Uşak’ta Araç Devriyle 1 Ölü, 4 Yaralı

UŞAK’TA KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Uşak’ta meydana gelen kazada hafif ticari aracın refüje çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek olmak üzere dört kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza İzmir-Uşak kara yolunda, Ulucak köyü civarında gerçekleşti.

KAZA ANI VE MÜDAHALE

İzmir-Uşak kara yolunda seyir halindeki İ.K. (21) yönetimindeki 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi. Olayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine, 112 sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B. (1) ve Ferdiye Korkmaz (61), olay yerinde ilk müdahaleden sonra ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

DEVRİLEN ARAÇTAN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Ferdiye Korkmaz (61), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.