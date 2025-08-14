Uşak’ta Ari İşletme Toplantısı Yapıldı

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozkuş Köyü’nde üreticilerle bir etkinlik düzenleyerek Ari İşletme, avantajları ve başvuru sürecine dair bilgi aktardı. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ile teknik ekip, üreticilere Ari İşletmenin önemi, sağladığı faydalar ve nasıl başvurulması gerektiği konularını detaylı biçimde anlattı.

ARI İŞLETMELERİN AVANTAJLARI

Ari İşletmeler, hastalıklardan arındırılmış sağlıklı hayvanların bulunduğu tesislerdir. Bu sistem sayesinde üreticiler, devlet desteklerinden faydalanabiliyor ve ürünlerini daha yüksek fiyattan pazarlayabiliyor. Ayrıca, hayvan sağlığını koruyarak üretim verimliliğini artırabiliyor ve Avrupa Birliği standartlarında üretim yapma imkanı buluyor. Toplantı sırasında üreticilerden gelen sorular yanıtlandı ve örnek uygulamalar paylaşıldı.

SAĞLIKLI ÜRETİMİN ÖNEMİ

İl Müdürü Bilir, sağlıklı üretimin hem hayvan refahı hem de ekonomik kazanç açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Uşak ilinin Türkiye genelinde Ari İşletme sayısında 11. sırada yer aldığı da belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.