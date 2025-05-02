Uşak’ta Bandrolsüz 970 Bin Makaron Bulundu

TIRDA BULUNAN BANTROLSÜZ MAKARONLAR

Uşak’ta, bir tırda toplam 970 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki denetim noktasında, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

YAPILAN ARAMA SONUCUNDA BULUNDU

Durdurulan tırda yapılan aramalarda, dorsesindeki kolilerin içinde 970 bin bandrolsüz makaron bulundu. Olayla ilgili olarak araç içerisindeki Ş.Y. ve A.D. hakkında adli işlem başlatıldı.