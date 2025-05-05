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Uşak’ta Bıçaklama Olayı: Zanlı Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞE DÖNÜŞEN TARTIŞMASI

Uşak’ta bıçaklama olayı ile sonlanan bir tartışma, tragedya ile sonuçlandı. Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak’ta meydana gelen olayda, 24 yaşındaki B.A.T. ile 26 yaşındaki Tolga Babacan arasında alacak-verecek meselesinden ötürü bir münakaşa yaşandı. Tartışma, kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüştü ve her iki gencin bıçaklanmasıyla sonuçlandı.

SALDIRI SONRASI GELEN YARDIM

Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı şekilde Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolga Babacan, kendisine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

YAKALANAN ZANLI HASTANEDE TEDAVİ OLDU

Olaydan sonra kaçan B.A.T., polis ekiplerince yaralı olarak yakalandı. Hemen kentteki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Tedavi süreçlerinin bitiminden sonra B.A.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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