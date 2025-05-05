Uşak’ta Bıçaklı Kavga, 1 Ölü

OLAYIN KAYNAĞI

Uşak’ta gerçekleşen bıçaklı bir kavga sonucunda bir kişi hastaneye kaldırıldı, ancak yaşamını yitirerek hayatını kaybetti. Olay, Uşak’ın Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Çakaloz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki B.A.T. ile 26 yaşındaki Tolga Babacan arasında iddialara göre alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma çıktı.

KAVGA VE YARALANMA

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü ve her iki taraf da bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayın ardından durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri Babacan’ı ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Babacan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

B.A.T.’NIN YAKALANMASI

Olay yerinden kaçmayı başaran B.A.T., polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralı olarak yakalandı. Ardından kentin özel hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisinin sona ermesinin ardından B.A.T. gözaltına alındı.