Uşak’ta Bıçaklı Kavga, Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Uşak’ta bir bireyin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. 26 yaşındaki Tolga Babacan ile 24 yaşındaki B.A.T. arasında alacak meselesi nedeniyle bir tartışma ortaya çıktı. İkilinin arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve her iki taraf da bıçakla yaralandı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ KIRILDI

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolga Babacan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayı başaran B.A.T., polis tarafından yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan şüpheli, sonrasında gözaltına alındı.

YARGILAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A.T. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli, olayla ilgili yargılama sürecinin devam etmesini bekliyor.