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Uşak’ta Bisiklet Turu Gerçekleşti

UŞAK’TA BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Uşak’ta, Yeşilay’ın “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla bu yıl 12. kez düzenlenen bisiklet turu gerçekleştirildi. Etkinlik için katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

BİSİKLET TURUNA YOĞUN İLGİ

Buradan hareket eden bisikletliler, Atapark, Uğur Mumcu Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden ilerleyerek etkinliklerini 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda tamamladı. Bisiklet turu sırasında katılımcılar, üzerinde “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” yazılı yeşil yelekler giydi.

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