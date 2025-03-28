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Uşak’ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

DOLU YAĞIŞI YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Uşak’ta akşam saatlerinde yoğun şekilde gerçekleşen dolu yağışı yolları beyaza dönüştürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu bölgede sağanak yağış ve dolu yağışı olacağına dair uyarılarda bulunmuştu ve beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

KÜÇÜK HAZARLARLA SÜRÜCÜLER YOLDA KALDI

Kısa süre içerisinde yoğunlaşan dolu yağışının bazı zamanlarda ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri ile gerçekleşmesi, yolların tamamen beyaza bürünmesine yol açtı. Bu durum, sürücülerin dolu ile kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanmasına neden oldu.

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