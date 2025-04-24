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Uşak’ta Çiftin Üzerinde Uyuşturucu Bulundu

UŞAK’TA POLİS OPERASYONU

Uşak’ta, polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir çiftin üzerinde ve valizlerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda 3 bin 795 adet sentetik ecza, bin 607 adet ecstasy ve bir miktar gram esrar ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda gerçekleştirdikleri bu operasyonda karı koca olan G.K. ve S.K.’yı gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR VE TUTUKLANDILAR

Ele geçirilen maddeler ile birlikte karı-koca olarak gözaltına alınan G.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yasal işlemler sonucunda çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak’ta gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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