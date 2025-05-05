Uşak’ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Uşak’ta bir şahsı bıçaklayarak öldüren zanlı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Uşak merkezde bulunan Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.A.T. ile Tolga Babacan arasında alacak verecek meselesi yüzünden bir tartışma patlak verdi.

Yaralanmalar ve Müdahale

Tartışma sonrasında kavgaya dönüşen olayda her iki şahıs da bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini sağladı. 112 Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda bulunan Babacan’ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Babacan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından kaçan B.A.T., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralı bir şekilde yakalandı. Yaralı durumdaki zanlı, kentteki bir özel hastanede tedavi edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A.T., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.