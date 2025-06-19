Uşak’ta Dans Gösterisi Gerçekleşti

GÖSTERİDE HIDRELLEZ TEMASI

Uşak’ta, yaklaşık 80 öğretmenin katılımıyla düzenlenen Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından “Ruz-ı Hızır” adında bir dans ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Huzur Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen etkinliğin öncesinde İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, gösterinin temasının Hıdrellez olduğunu ifade etti. Yücel, gösteride Türkiye’nin dört bir yanına ait yöresel oyunların yer alacağını açıkladı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN GÖSTERİSİ

Yücel, “Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir.” şeklinde konuştu ve gösteriye katkıda bulunan tüm öğretmenlere teşekkür etti. Yücel’in konuşmasının ardından, topluluktaki 80 öğretmen tarafından çeşitli halk oyunları ve dans gösterileri sahne aldı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Ülkenin farklı yörelerine ait halk oyunları, o bölgelerin özgün kıyafetlerini giyen öğretmenler tarafından sergilendi. Amfitiyatroyu dolduran izleyiciler, öğretmenlerin performansına alkışlarla destek verdi. Gösterinin sona ermesinin ardından Uşak Valisi Naci Aktaş, topluluk koordinatörlerine teşekkür belgeleri takdim etti. Öğretmenlere de teşekkür eden Aktaş, gösteride yer alan her öğretmene başarı belgesi verileceğini belirtti.