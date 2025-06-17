Uşak’ta Darp Olayıyla İlgili Gelişmeler

Olayın Gelişimi

Uşak’ta akrabaları olan bir kişiyi sokak ortasında boğazından kemerle sıkarak darbeden 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Olay, 16 Haziran tarihinde Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (46) ile akrabaları M.D. (46), Ş.D. (41), F.D. (19) ve Y.D. (24) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kargaşa çıkması üzerine Ş.D., E.A.’nın boğazını kemerle sıkarak darbetti.

Olayın Müdahalesi

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri, E.A.’yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve Ş.D., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Valilik Açıklaması

Uşak Valiliği, sosyal medya üzerinden olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Çeşitli basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, ilimiz Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili paylaşımlar yer almaktadır. Olayın, akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.