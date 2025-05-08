Uşak’ta Düdük Dağıtıldı. Eğitim Verildi

ÖĞRENCİLERE KIRMIZI DÜDÜK DAĞITILDI

Uşak’ta, Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bir program düzenlendi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın trafik birimleri tarafından organize edilen etkinlikte, trafik polisleri ve jandarmaları, görevde kullandıkları araç ve ekipmanları tanıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

ÖĞRENCİLERE TEMEL TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Özellikle küçük öğrencilere yönelik hazırlanan eğitimlerde temel trafik kuralları detaylı bir şekilde anlatıldı. Karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımı gibi konularda farkındalık artırılması hedeflendi. Etkinliğe katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Hasan Mollahüseyinoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek onlara trafik güvenliği hakkında çeşitli tavsiyelerde bulundu.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Etkinlik, hem vatandaşlar hem de öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kırmızı düdükler dağıtılarak çocukların trafik güvenliğine dikkat çekmeleri sağlandı.