Uşak’ta Güvenlik Bilgileri Paylaşıldı

GÜVENLİK VE ASAYİŞ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Uşak Valisi Naci Aktaş, düzenlediği Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı’nda 1 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında asayiş, terör, kaçakçılık, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve trafik konularında kapsamlı bilgiler sundu. Vali Aktaş, il genelindeki güvenlik verilerini vatandaşlarla paylaştı. Basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile birlikte kentte yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında detaylar aktarıldı.

SUÇ ORANLARI VE ARAŞTIRMALAR

1 Temmuz-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda toplamda 442 olay, mal varlığına karşı ise 35 olay yaşandı. Aydınlatma oranı kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 74,3 olarak belirlendi. Bu çalışmalara dair 114 aranan şahıs yakalanırken, ifade için aranan 277 kişi hakkında işlem yapıldı. Yakalananlar arasında 0-5 yıl arası cezası olan 111 kişi, 5-10 yıl arası cezası olan 2 kişi ve 10 yıl üzeri cezası bulunan 1 kişi tespit edildi.

DENETİM VE OPERASYONLAR

Uşak’ta gerçekleştirilen denetimler neticesinde toplamda 54 bin 523 araç sorgulandı. Bu sorgulamaların sonucunda 8 bin 288 araca işlem yapıldı. Denetimler kapsamında 210 ticari taksi ve 68 servis aracı kontrol edilerek, ticari taksilerde 18, servis araçlarında ise 5 araca işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele alanında 16 imalat ve ticaret operasyonu ile 37 kullanıcıyla ilgili operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 683 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 327 gram bonzai ve toplamda 33 bin 122 sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 14’ü tutuklandı, 53’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YANGINLAR VE ÖNLEMLER

1 Haziran 2025 tarihinden itibaren Uşak’ta 30’u orman, 90’ı ziraat yangını olmak üzere toplam 120 yangın meydana geldi. Bu yangınların 9’u büyük çaplı olaylar olup yaklaşık bin 500 hektarlık alan zarar gördü. Yangınlarla ilgili yapılan tespitler sonucunda 5 kişiye idari para cezası kesilirken, 8 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. Vali Aktaş, orman yangınlarıyla ilgili riskin yüksek olduğu günlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. “Lütfen dışarıda ateş, anız veya bitki atığı yakmayalım. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır” dedi.