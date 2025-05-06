Uşak’ta Güvenlik Sorunu Yaşandı

TEHLİKELİ İŞLEM GÜNDEM OLDU

Uşak’ta bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin içeriği, dolu mutfak tüplerinin olduğu bir alanda kaynak yapan bir ustayı gösteriyor. Olası bir patlama riski barındıran bu tehlikeli işlem ise vatandaş tarafından “Türkiye’de iş güvenliği” ifadesiyle paylaşıldı.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖRDÜ

Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve çeşitli tepkilere neden oldu. İzleyenler, bu tür uygulamaların tehlikeli olabileceğini vurguladı. Görüntü, iş güvenliği konusundaki eksikliklere de dikkat çekiyor.