Uşak’ta Hıdrellez Dans Gösterisi Yapıldı

DANS GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uşak’ta, 80 öğretmenden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu “Ruz-ı Hızır” adlı dans ve halk oyunları gösterisini gerçekleştirdi. Huzur Park Amfitiyatrosu’nda yapılan gösterinin başında İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, etkinliğin temasını Hıdrellez olarak belirlediklerini ifade etti. Yücel, “Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir.” dedi. Ayrıca, gösteri için emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

ÖĞRETMENLERDEN EŞSİZ PERFORMANS

Yücel’in konuşmasının ardından, topluluktaki 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu. Öğretmenler, Türkiye’nin farklı yörelerine ait geleneksel halk oyunlarını, o yöreye özgü kıyafetler giyerek sergiledi. Amfitiyatroyu dolduran izleyiciler, öğretmenlerin performansını coşkuyla alkışladı.

VALİ’DEN TEŞEKKÜR BELGESİ

Gösterinin sonunda Uşak Valisi Naci Aktaş, topluluk koordinatörleri Selçuk Altunöz, Berna Ulusoy ve Hasan Ekinci’ye teşekkür belgesi takdim etti. Aktaş, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, topluluktaki her öğretmene başarı belgesi verileceğini belirtti.