Uşak’ta Hırsızlar Jandarma Tarafından Yakalandı

UŞAK’TA HIRSIZLAR YAKALANDI

Uşak’ta bir traktörün parçalarını sökerek çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Uşak merkeze bağlı Muharremşah mahallesinde traktör sahibi, traktörün parçalarının çalındığını fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri derhal olay yerine gönderildi.

KAMERA ANALİZLERİYLE YAKALAMAK MÜMKÜN OLDU

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Tim (JASAT) ekipleri, gerçekleştirdikleri kamera analizleri, araştırmalar ve teknik takipler neticesinde 4 şüphelinin traktörde bulunan metal parçaları sökerek çaldıklarını belirledi. Ekipler, çalınan malzemelerle saklandıkları yerlerde tespit edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderildi. Ayrıca, çalınan metal parçalar ekipler tarafından sahibine teslim edildi.