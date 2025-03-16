Uşak’ta İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü

KAZA YERİ VE OLAYLAR

Uşak’ta iki aracın karıştığı bir trafik kazası sonucunda 1 kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Ulubey-Eşme karayolu Gedikler mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Halil Y. (71) yönetimindeki 35 KY 032 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.G. (50) tarafından kullanılan 48 ABL 88 plakalı pikapla çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALELER

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerinin ardından olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 112 Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Halil Y.’yi Ulubey Devlet Hastanesi’ne, pikap sürücüsü M.G. ile yolcu olan eşi H.G. (41) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Otomobil sürücüsü Halil Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen pikap sürücüsü M.G. ve eşi H.G.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.