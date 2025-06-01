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Uşak’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

UŞAK’TA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Uşak’ta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı ve 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 civarında Sivaslı ilçesi Uşak karayolu Uzunoluk mevkisinde gerçekleşti. Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da takla atarak yol kenarına savruldu.

Olay Yeri Müdahale

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Z.B., Ö.K., E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17) ve M.E.Ç. (16) tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B.’nin durumu ciddi olmakla birlikte diğer 6 yaralının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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