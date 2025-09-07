Haberler

Uşak’ta İki Trafik Kazası Oldu

İKİ TRAFİK KAZASINDA YARALILAR

Uşak’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 1’i ağır 5 kişi yaralanıyor. Merkeze bağlı Çamyuva köyü civarlarında, S.T. (39) yönetimindeki 64 FC 262 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kayalıklara çarpıyor. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan H.T. (62) ambulansla şehreki hastanelere götürülüyor. Yaralılar arasında yer alan H.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor.

ŞARAMPOLE DEVRİLEN KAMYONET

Ayrıca, Paşacıoğlu köyü yolunda seyreden A.Ş. (52) idaresindeki 64 ED 280 plakalı kamyonet şarampole devriliyor. Bu kazada kamyonette bulunan T.Ş. (20), R.D. (21) ve A.Ş. (12) yaralanıyor. Yaralılar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildiriliyor.

