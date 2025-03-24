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Uşak’ta İş Yeri Denetimleri Yoğunlaştı

DENETİMLERİN KAPSAMI

Uşak’ta Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde 1 Ocak ile 21 Mart tarihleri arasında toplamda bin 208 iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı ve aldatıcı reklam gibi konular üzerinde yoğunlaşıldı.

CEZALARIN BİLGİSİ

Denetimlerde toplam 42 bin 426 ürün incelendi. Ayrıca, yapılan denetimler sonucunda 80 iş yerinde uygunsuzluk tespit edildi ve bu iş yerlerine toplamda 392 bin 584 TL ceza uygulandı.

SÜREKLİ DENETİM FAALİYETLERİ

Uşak Ticaret Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurdu.

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