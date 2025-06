Uşak’ta Jandarma’nın 186. Yılı Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NI KUTLAMA TÖRENİ

Uşak’ta Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıldönümü törenle gerçekleştirildi. Bu anlamlı gün münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile etkinlik devam etti.

JANDARMANIN MİSYONU VE HİZMETLERİ

Törende Jandarma’nın 186 yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzuru ve güvenliği adına fiilen görev yaptığı aktarıldı. Jandarma’nin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Kıdemli Albay Fahri Semiz, “Kurulduğu günden bu yana yaşamın her alanında, Türkiye’nin her noktasında, gece gündüz, soğuk sıcak, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle Jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi şefkatli, birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır, almaya da devam edecektir” diye belirtti.

TÖRENE KATILANLAR

Törene Uşak Vali Yardımcısı Önder Can, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, asker ve asker yakınları da katıldı.