Uşak’ta Kadın Araçla Çarpıldı, Öldü

UŞAK’TA KAZA GERÇEKLEŞTİ

Uşak’ta bir otomobilin çarptığı kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Kaza, Uşak-İzmir Karayolu üzerindeki Dikilitaş kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, İzmir yönüne doğru ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen 59 yaşındaki Fadime Azman’a çarptı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine kısa sürede 112 Sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekipleri, Fadime Azman’ı kentteki bir özel hastaneye taşıdı. Ancak burada yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen Azman kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve otomobil sürücüsü güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.