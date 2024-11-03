“Uşak’ta Kadın Berberlik Mesleğine Davet”

UŞAK’TA KADIN BERBERLİĞİ ANLAYIŞI

Uşak’ta çocukluğundan beri erkek berberliği hayalini gerçekleştiren Ayşegül Çelik, kendi iş yerini açarak hemcinslerini de bu mesleğe yönelmeye davet ediyor. Şu an 30 yaşında olan Çelik, ortaokulu tamamladıktan sonra ailesine erkek berberliği yapmak istediğini söyledi. Başlangıçta ailesinin karşı çıkması yüzünden eğitim hayatına devam eden Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nden 2014’te mezun olarak bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladı. İş hayatına girdikten sonra eğitimine devam eden Çelik, 2020 yılında Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden de mezun oldu.

KENDİ İŞ YERİNİ AÇARAK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ustalık belgesini aldıktan sonra bir ay önce kendi dükkanını açan Çelik, aynı yıl evlenip eşiyle Denizli’ye yerleşti. Orada da muhasebecilik yaptı. Eşinden ayrıldıktan sonra memleketi Uşak’a dönen Çelik, hayalini gerçekleştirmek için erkek berberinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. 17 yaşındaki çırak Sıla Erdoğan ile birlikte müşteri tıraşı ve cilt bakımı yapan Çelik, kısa bir süre içinde geniş bir müşteri kitlesi oluşturdu.

HAYALLERİN PEŞİNDEN KOŞMAK GEREKEN BİR KONUYU VURGULUYOR

Çelik, “Hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum, huzur bulduğum bir iş yapıyorum,” şeklinde konuşuyor. Yıllar boyunca bu işi yapmayı beklediğini ifade eden Çelik, “Bence herkes hayallerinin peşinden koşmalı. Olmaz diye bir şey yok. Ben yaptıysam herkes yapabilir,” diyor. Dükkanına ilk defa gelen bazı kadın müşterilerin endişeli olduğunu belirten Çelik, “Saçımı bozar mı, kötü yapar mı, ne kadar tecrübeli diye düşünüyorlar. İlk gelen müşteri sakalını kestirmek istiyor, sakalını düzgün kestiğimde saçını kestirmek için karar veriyor. Müşterilerimin çoğunluğu tekrar gelen insanlar. Şaşıranlar da çok oluyor,” diye ekledi.

KADIN BERBER OLmanın ÖNEMİ

Müşterilerinin kendisine saygılı davranmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, “Bir berber havası olmuyor burada. Konuşmaları ve hitapları gayet güzel. Hiçbir saygısızlıkla karşılaşmadım,” diyor. Çelik, severek yaptığı bu işten dolayı kendisini şanslı hissettiğini, “keşke daha önce başlayaydım” diye düşündüğünü ifade ediyor. Ailesinin berberlik mesleğine daha sıcak bakmaya başladığını belirten Çelik, “26 yaşından sonra hayallerimin peşinden koşmaya başladım. Kendi iş yerimi açtım. Çok gururluyum. Bu işi ilerletmek istiyorum. Birçok kadına iş imkanı sunmak ve kadınların bu sektörde var olduğunu göstermek istiyorum,” şeklinde konuşuyor.

Müşterilerden Bülent Sönmez ise Ayşegül Çelik’in işi ile ilgili ilk kez kadın berberle karşılaştığında çok şaşırdığını ancak emeğine, gayretine ve zanaatına saygı duyduğunu belirtiyor.