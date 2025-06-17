Uşak’ta Kavga Şok Yarattı

UŞAK’TA ŞOK EDEN TRAFİK OLAYI

Uşak’taki trafikte gerçekleşen bir olay, tanıklarını derinden etkiledi. İki kişi arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde yoğun bir kavgaya dönüştü. Araç içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, olayın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

KABUS GİBİ ANLAR

Görüntülerde, Şeref Caddesi’nde yer alan bir an, oldukça dikkat çekti. Şahıslardan birinin elindeki kemeri rakibinin boğazına geçirip sıkması ve onu yerlerde sürüklemesi tüm izleyenleri dehşete düşürdü. Video çeken bireylerin, “Boğazını sıkıyor, inelim ayıralım” şeklinde bağırdığı duyuluyor.

AKRABA ANLAŞMAZLIĞI

Olayla ilgili detayları gündeme taşıyan bir haber kaynağına göre, kavga eden bireylerin akraba olduğu belirtiliyor. Tarafların, mülk meselesi üzerine görüşmek için bir araya geldiklerinde, aralarında bir anlaşmazlık çıktığı iddia ediliyor.