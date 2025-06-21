Uşak’ta Kaza, 1 Ölü 1 Yaralı

Uşak’ta meydana gelen bir kazada, karşı şeride geçerek iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda bir sürücü yaşamını yitirirken, diğer sürücü yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolu Banaz ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar’dan Uşak yönüne gitmekte olan S.D. (30) yönetimindeki 10 AKV 051 plakalı pikap, yolu karşı yöne geçerek Ali Avşar (42) idaresindeki 43 AGY 671 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

KAZA İLE İLGİLİ GEREKENLER YAPILIYOR

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede otomobil sürücüsü Ali Avşar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, pikap sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarıp ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Avşar’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

PİKAP SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU İYİ

Bu olayın ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Pikap sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.