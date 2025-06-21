Uşak’ta Kaza, Ali Avşar Hayatını Kaybetti

KAZANIN SEBEBİ VE GELİŞMELERİ

UŞAK’ın Banaz ilçesinde, bir kamyonetin karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada 42 yaşındaki Ali Avşar hayatını kaybetti, 30 yaşındaki S.D. ise yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Ankara-İzmir yolunda gerçekleşti. S.D. yönetimindeki 10 AKV 051 plakalı kamyonet, karşı şeride geçerek Ali Avşar’ın kullandığı 43 AGY 671 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNDE YAPILAN MÜDAHALELER

Kazanın ardından çevredeki kişiler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin sürücüsü Ali Avşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Avşar’ın cansız bedeni, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YARALININ DURUMU VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.D.’nin durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.