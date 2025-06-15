Uşak’ta Kaza, Ferdiye Korkmaz Hayatını Kaybetti

UŞAK’TA TRAFİK KAZASI

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 61 yaşındaki Ferdiye Korkmaz hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Ulucak köyü civarında gerçekleşti. 21 yaşındaki İ.K’nin kontrolünden çıkan 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak devrildi.

OLAY YERİNE ACİL EKİPLER GİTTİ

Kaza sonrası köylüler tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan sürücüyle birlikte araçta bulunan H.Ö. (51), A.B. (31), A.B. (1) ve Ferdiye Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Ferdiye Korkmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya dair yetkililerce bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların araştırılması ve kazanın meydana gelmesine neden olan unsurların belirlenmesi amaçlanıyor.