Uşak’ta Kaza, Mehmet Tural Hayatını Kaybetti

MEHMET TURAL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Uşak’ta, 3 Haziran’da meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Tural, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uşak-Gediz kara yolundaki kaza sırasında Tural, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZADA DİĞER YARALILAR TABURCU OLDU

Kazanın ardından araçtaki diğer iki kişi, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi. Tural’ın cenazesinin, Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verileceği bilgisi alındı. Olay, Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen Mehmet Tural yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobilin, 3 Haziran’da, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje çarpıp takla atması sonucu yaşandı. Kaza sonucunda Tural ve araçtaki iki kişi yaralandı.