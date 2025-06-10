Uşak’ta Kaza, Mehmet Tural Hayatını Kaybetti

UŞAK’TA TRAFİK KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN MEHMET TURAL

Uşak’ta, 3 Haziran tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan 78 yaşındaki Mehmet Tural, tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki yaşamını yitirdi. Uşak-Gediz kara yolundaki kazada ciddi şekilde yaralanan Tural, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZADA YARALANAN DİĞER KİŞİLER TABURCU OLDU

Kazada Mehmet Tural ile birlikte bulunan araçtaki diğer iki kişi, tedavi süreçlerinin ardından taburcu olabildi. Tural’ın cenazesinin Kütahya’nın Simav ilçesinde toprağa verileceği ise bildirildi.

KAZANIN DETAYLARI

Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen Mehmet Tural’ın kullandığı 45 AAY 180 plakalı otomobil, 3 Haziran’da Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında refüje çarparak takla atmış, bu üzücü kaza sonucunda Tural ve araçtaki iki kişi yaralanmıştı.