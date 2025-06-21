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Uşak’ta Kaza Oldu, Bir Ölü

KAZA SONUCU BİR SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Uşak’ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin karşı şeride geçerek çarptığı aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise yaralandı. S.D. (30) yönetimindeki 10 AKV 051 plakalı otomobil, Ankara-İzmir kara yolunda karşı şeride geçerek A.A. (42) kontrolündeki 43 AGY 671 plakalı araca çarptı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ

Olay yerine yapılan ihbarla birlikte 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, sürücü A.A’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan diğer sürücü S.D, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A’nın cenazesi ise Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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