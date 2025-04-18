UŞAK’ta Kazada Fadime Azman Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Uşak ilinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman (59), bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında dikilitaş kavşağı çevresinde meydana geldi. O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, Fadime Azman’a çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazazedeye yaptığı ilk müdahalenin ardından, Azman özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

SURÜCÜ GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı ve otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayın detayları ve kaza anına ilişkin bilgilerin araştırılması sürüyor.