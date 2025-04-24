Uşak’ta Kısa Süreli Sağanak Yağış

YAĞMUR, KENTİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Uşak’ta yaklaşık 30 dakika süren sağanak, caddelerde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Öğle saatlerinde aniden başlayan bu kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentin ihtiyaç duyulan bölgelerinde, özellikle Halil Kaya Gedik Bulvarı ve Fevzi Çakmak Mahallesi civarlarında su taşkınları meydana geldi.

ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANDI

Yağışın birikmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, birçok araç yolda kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerinden çıkmakta zorluk çekerken, hazırlıksız yakalananlar bina saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Uşak’ta belediye ekipleri, suyun tahliyesi için mazgal ve rögarları temizleme çalışmalarına başladı. Yağmur ayrıca trafikte de kısa süreli aksaklıklar yaşanmasına sebep oldu.

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, Uşak’ta önümüzdeki saatlerde de aralıklı sağanak geçişlerinin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.