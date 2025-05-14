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Uşak’ta Kuyumcuya Saldırı, Şüpheliler Yakalandı

UŞAK’TA KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI

Uşak’ta 12 Mayıs günü bir kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırıda, iki şüpheliden birinin tutuklanması, diğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla sonuçlandı. Olay, 12 Mayıs tarihinde Özdemir Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yer alan bir kuyumcuda gerçekleşti.

SALDIRGAN YARALILARA NEDEN OLDU

Alınan bilgilere göre, 19 yaşındaki İ.K. kuyumcuya silahlı bir saldırıda bulundu. Tabancayla ateş eden İ.K, iş yeri sahibinin kardeşi olan 47 yaşındaki Ç.S. ile kuyumcudaki 70 yaşındaki H.K.’nin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırının ardından ticari taksiyle kaçmaya çalışan İ.K, kısa süre içinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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