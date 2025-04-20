Uşak’ta Motosiklet Sürücüleri Eğitildi

KAMPANYA KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Uşak’ta gerçekleştirilen “Bir Kural 1 Ömür” kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik eğitim programı yapıldı. Uşak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda trafik farkındalığını artırmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

EĞİTİME GENİŞ KATILIM OLDU

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça, trafik polisleri, trafik jandarma, motosiklet dernekleri, motosikletli kuryeler ile motosiklet sürücüleri katılım gösterdi. Farkındalık eğitimi kapsamında motosiklet sürücülerine, motosiklet kazalarının sebepleri, koruyucu tedbirler ve güvenli motosiklet kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.