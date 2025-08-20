Uşak’ta Motosiklette Uyuşturucu Bulundu

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uşak’ta, polis ekipleri şüpheli bir motosikleti durdurdu ve burada uyuşturucu maddeler ele geçiriyor. İki kişi gözaltına alınıyor, bunlardan biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıyor.

ARANAN MADDELERİN BULUNMASI

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kemalöz Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli bir motosikleti durdurdu. Yürütülen aramalarda toplamda 38 gram metamfetamin, 22 adet yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 52 bin lira nakit para ortaya çıkıyor. Motosikletin sürücüsü T.Ç. ile yolcu B.T. gözaltına alınıyor.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Diğer şüpheli B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.