Haberler

Uşak’ta Okul Denetimleri Gerçekleştirildi

DENETİMİN DETAYLARI

Uşak’ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servisler üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, 7 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar hakkında sorgulama yapıldı.

EKİP SAYISI VE KAPSAM

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam 488 ekip ve bin 339 personel ile 862 okul çevresi, 482 umuma açık yer ve 459 okul servis aracı denetlendi. Bu süreçte, okul çevresinde ve umuma açık alanlarda bulunan toplam 7 bin 36 kişi sorgulandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Girls Captain Trophy 2025 Gerçekleşti

Aylin Evyap öncülüğünde gerçekleştirilen 2025 GIRLS Captain Trophy golf turnuvası, 2-4 Mayıs'ta Kemer Golf Kulübü'nde yapıldı ve genç golfçülere fırsatlar sundu.
Haberler

Silifke Yoğurdu Ve Çileği İkram Edildi

Silifke'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında, sürücülere coğrafi işaretli Silifke yoğurdu ve çileği sunulurken, trafik kuralları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.