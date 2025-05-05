Uşak’ta Okul Denetimleri Gerçekleştirildi

DENETİMİN DETAYLARI

Uşak’ta polis ve jandarma ekipleri, okul çevreleri ve servisler üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Elde edilen bilgilere göre, 7 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde, şüpheli şahıslar hakkında sorgulama yapıldı.

EKİP SAYISI VE KAPSAM

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı toplam 488 ekip ve bin 339 personel ile 862 okul çevresi, 482 umuma açık yer ve 459 okul servis aracı denetlendi. Bu süreçte, okul çevresinde ve umuma açık alanlarda bulunan toplam 7 bin 36 kişi sorgulandı.