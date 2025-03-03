Uşak’ta Operasyonda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

UŞAK’TA YAPILAN OPERASYON SONUCU RÜHSATSIZ SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uşak’ta gerçekleştirilen bir operasyonda, bir iş yerinde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Durak Mahallesi’ndeki bir iş yerinde operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet bıçak, 38 adet tabancaya ait fişek, 30 adet sentetik ecza, bir miktar kokain ve esrar bulundu. Operasyon sırasında iş yeri sahibi H.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.