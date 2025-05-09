Uşak’ta Orman Bilinci Oluşturuldu

ETKİNLİK HAKKINDA BİLGİ

Uşak’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Orman Benim” etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik, ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacı taşıyor. Orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangınların şiddetinin azaltılması için düzenlenen “Orman Benim” kampanyası, Uşak’ta da Uşak Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Hacıkadem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yapıldı.

KATILIMCILAR VE AMACI

Etkinliğe Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Önder Can, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ergün Yılmaz ve Orman İşletme Müdürü Mustafa Dağıstanlı gibi birçok yetkili katıldı. Ayrıca emniyet, jandarma ve çeşitli kurumların personelleri ile öğrenciler de etkinlikte yer aldı. Vali Aktaş, etkinliğin amacının yeşil vatanı geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarmak olduğunu belirtti. “Bugün ormanda yaptığımız temizlik, ormanlarda yangın çıkmasına neden olabilecek yabancı maddelerin temizliğidir” diyen Aktaş; “Her bir vatandaşımız bu kampanyaya katkıda bulunsun” ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN ORMAN YANGINLARI

Vali Aktaş, 2024 yılında Uşak’ta 45 orman yangınının çıktığını hatırlattı. “Geçen yıl ilimizde çok ciddi orman yangınları oldu. Türkiye genelinde 8 büyük orman yangınından biri maalesef ilimizde meydana geldi. Tarihimizde 45 orman yangını gördük ve 1500 hektar alan zarar gördü” dedi. Aktaş, orman teşkilatındaki personelin yangınlarla mücadelede canla başla çalıştığını ve zarar gören arazilerin bakımının yapıldığını vurguladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vali Aktaş, tüm vatandaşların orman yangınlarına karşı tedbir almasını hatırlatarak; “Mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Herkes bu kampanyada destek olsun ve çöpleri ormana atmasın. Ormanlarımızı korumak için güvenli bir şekilde mücadele edelim” dedi. Etkinlik, ormanlık alanda katılımcıların çöpleri ve yanıcı unsurları toplamalarıyla sona erdi.