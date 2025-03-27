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Uşak’ta Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Uşak’ta, ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrollü bir şekilde söndürüldü. Yangın, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ayrancı köyü yakınlarındaki Şekerli mevkiinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı.

DUMAN GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Yangının başladığı ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, daha fazla büyümeden kısa sürede söndürüldü.

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