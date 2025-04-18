Uşak’ta Otomobil Çarptı, Kadın Hayatını Kaybetti

UZAK YOLDA TRAGEDİ

Uşak’ta yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Olay, Ankara-Uşak kara yolunda O.U. (53) kontrolündeki 06 BNS 494 plakalı aracın, Dikilitaş Kavşağı civarında yolun karşısına geçmekte olan Fadime Azman’a (59) çarpmasıyla meydana geldi.

KAZA İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgeye hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Azman, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü O.U. ise gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.