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Uşak’ta Otomobil Devrildi, 4 Yaralı

OTOMOBİL DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Uşak’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil devrilerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. A.K. (82) yönetimindeki 26 AFJ 768 plakalı araç, İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Yenişehir rampalarında şarampole devrildi.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM SEVKİYATI

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Kazada sürücü A.K. ile birlikte araçtaki N.K. (71), E.H. (77) ve E.K. (75) yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

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