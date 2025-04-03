Uşak’ta Otomobil Tıra Çarpıp İki Kişi Yaralandı

OTOMOBİL, TIRIN DORSESİNE ÇARPTI

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tırın dorsesine arkadan vurması sonucu içerisinde bulunan yaşlı bir çift ağır yaralandı. Kaza, Uşak-İzmir karayolu üzerindeki Güre köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.Ö. (79) yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, Uşak’tan İzmir yönüne ilerlerken, aynı yönde giden K.G. (25) idaresindeki 42 AOD 893 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Kısa sürede olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, otomobilde mahsur kalan sürücü M.Ö. ve eşini F.Ö. (76) kurtardıktan sonra, 112 sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAZARLARIN DURUMU CİDDİ

Kaza sonrasında başlatılan soruşturmanın yanında, yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu bilgisi edinildi. Olay yeri ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.