Uşak’ta Perşembe Okullar Tatil Mi?

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları ardından Türkiye’nin birçok kentinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Uşak ilinde, okulların tatil olup olmayacağı hakkında spekülasyonlar yoğunlaşırken, Meteoroloji birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Uşak için “20 Mart Perşembe okullar tatil mi?” gibi sorular gündemde. Uşak Valiliği henüz bu tarihle ilgili herhangi bir tatil duyurusu yapmadı.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Sivas, Kayseri ve Konya’nın bazı ilçelerinde Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de benzer bir karar alındı. Bugün akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart sabah saatlerinden itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR HAZIRLIKLARI

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Mart öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu ve Göller Yöresi ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi oluşturabiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu’nun batısında 20 Mart saatlerinden itibaren zirai don tehlikesi görülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip ederek gereken tedbirleri almalıdır. 20 Mart öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.