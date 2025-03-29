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Uşak’ta Şehitlik Ziyareti Gerçekleşti

ZİYARETİN ANLAMI

Uşak’ta Ramazan Bayramı nedeniyle, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe giderek dualar etti. Bu anlamlı ziyarete Uşak protokolünden birçok kişi katıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve diğer protokol üyeleri bu etkinlikte yer aldı.

DUALAR VE KARANFİLLER

Ziyaretin başlangıcında İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Ardından şehitler için dualar edildi. Vali Aktaş ve protokol üyeleri, yapılan duaların ardından tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek her bir mezara karanfil bıraktı. Bu ziyaret, şehitleri anmak ve ailelerine destek vermek amacı taşıyor.

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