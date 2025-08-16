Uşak’ta Süpermoto Şampiyonası Başladı

SEZONUN 3. AYAĞI UŞAK’TA BAŞLADI

Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 3. ayak yarışları Uşak’ta başladı. Yarış takviminde yer alan bu önemli etkinlik, Uşak Süpermoto Pisti’nde serbest ve sıralama antrenmanlarıyla gerçekleştirildi. Virajlarında çekişmeli mücadelelerin yaşandığı Süpermoto yarışları, izleyicilere unutulmaz anlar sundu.

MÜSABAKADA YER ALAN KATEGORİLER

Şampiyonada Süpermoto Open, Süpermoto S3, Süpermoto 85 cc, Süpermoto 65 cc, 50 cc ve 50 cc Mini kategorilerinde 40 sporcu yarıştı. Sporcular, birbirinden farklı viraj alma teknikleriyle yeteneklerini sergiledi. Yarışlar, seyirciler için adrenalin dolu bir gün yaşattı ve heyecanı doruk noktasına çıkardı.

YARIŞLAR DEVAM EDECEK

Teknik kontrollerin ardından başlayan serbest ve sıralama antrenmanları, heyecan dolu yarışlarla birlikte yarın devam edecek. Uşak’taki bu organizasyon, motosiklet tutkunları için kaçırılmayacak bir etkinlik olma özelliği taşıyor.