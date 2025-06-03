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Uşak’ta Takla Atan Araçta Yaralılar

UYUŞMAZLIKLA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE YARALANMA

Uşak’ta, refüje çarparak takla atan bir otomobilde 3 kişi yaralandı. Uşak-Gediz kara yolunda seyreden M.T. (78) kontrolündeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve takla attı.

OLAY YERİNE EKİP GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası durumu polise bildiren vatandaşlar, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekiplerini yönlendirdi. Yaralanan sürücü M.T. ile otomobilde bulunan Z.K. (51) ve S.K. (12) hemen ambulansa alındı ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğuna ve hayati tehlikelerinin bulunmadığına dair bilgi paylaşıldı.

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