Uşak’ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

ŞÜPHELİ TARİHİ ESERLERİ SATMAK ÜZERİNE YAKALANDI

Uşak’ta, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tarihi eserleri satışa sunmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyon, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından alınan bilgiler doğrultusunda, Ulubey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili bir eve gerçekleştirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama sonucunda, evde 117 adet tarihi obje, 2 adet el dedektörü, maden eritmek için kullanılan 2 adet takoz, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 7 adet fişek ve 2 adet hassas terazi bulundu. Operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı ve jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEME KARARI VE SERBEST BIRAKILMA

Mahkeme, çıkarılan şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Uşak’taki bu durum, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çabaları bir kez daha gözler önüne seriyor.