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Uşak’ta Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uşak’ta, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarihi eserleri satmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri, Ulubey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili elde ettikleri bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi.

YAPILAN ARAMA SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Evdeki aramada toplam 117 adet tarihi obje, 2 adet el dedektörü, maden eritmek için kullanılan 2 adet takoz, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 7 adet fişek ve 2 adet hassas terazi bulundu. Bu operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan değerlendirme sonrasında, şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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